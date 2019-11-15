MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri‘Nezaket ücretsizdir’
15.11.2019 - 07:50 |

‘Nezaket ücretsizdir’

Jason Mraz, Instagram hesabından motivasyon cümleleri paylaştı.

‘Nezaket ücretsizdir’

Jason Mraz, Instagram hesabından motivasyon cümleleri paylaştı. Takipçilerine seslenen sanatçı, “Savaş, şiddet ve ayrımcılık gibi kendi yarattığımız birçok problemle yüz yüzeyiz. Dünyada 7 milyar insan var ve hepsi bizim yaratımımız olduğu halde, kimse sorun istemiyor. Ben de bir insan olarak, herkesin daha mutlu bir dünya geliştirme konusunda sorumlu olduğuna inanıyorum. Diğer bir deyişle, nezaketle merhamet, ücretsiz ve özgürleştiricidir” diye yazdı.

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Modern Ceylan’

‘Modern Ceylan’

Çağrı yaptı

Çağrı yaptı

Gönüllüler buluştu

Gönüllüler buluştu

Anlamlı ödül

Anlamlı ödül

Sıradaki Haber