‘Nezaket ücretsizdir’

Jason Mraz, Instagram hesabından motivasyon cümleleri paylaştı. Takipçilerine seslenen sanatçı, “Savaş, şiddet ve ayrımcılık gibi kendi yarattığımız birçok problemle yüz yüzeyiz. Dünyada 7 milyar insan var ve hepsi bizim yaratımımız olduğu halde, kimse sorun istemiyor. Ben de bir insan olarak, herkesin daha mutlu bir dünya geliştirme konusunda sorumlu olduğuna inanıyorum. Diğer bir deyişle, nezaketle merhamet, ücretsiz ve özgürleştiricidir” diye yazdı.