27.11.2019 - 16:08 |
Nez'in acı günü: Hoşça kal ela gözlüm
Nez'in anneannesi hayatını kaybetti. Şarkıcı, haberi Instagram hesabından duyurdu.
Anneannesinin fotoğraflarını paylaşan Nez, altına şu notu düştü:
"Hoşça kal anneannem,hoşça kal benim arkadaşım, hoşça kal benim komşum, hoşça kal ela gözlüm,hoşça kal güzel seslim, hoşça kal cumhuriyeti kadınım, hoşça kal asil İstanbullum. Evlatların çiçeklerin bizlere emanet. Işık hep yanacak, evin hep evlatların ve torunlarınla dolu olacak. Sen güzel uyu meleğim. Rahmetli dedemin anneanneme aldığı ilk plak Nuran'ım Nuran... Kaşları kara, gözleri Ela."
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