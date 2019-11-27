MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriNez'in acı günü: Hoşçakal ela gözlüm
27.11.2019 - 16:08 |

Nez'in acı günü: Hoşçakal ela gözlüm

Nez'in anneannesi hayatını kaybetti. Şarkıcı, haberi Instagram hesabından duyurdu.

Nez'in acı günü: Hoşçakal ela gözlüm

Anneannesinin fotoğraflarını paylaşan Nez, altına şu notu düştü:
"Hoşça kal anneannem,hoşça kal benim arkadaşım, hoşça kal benim komşum, hoşça kal ela gözlüm,hoşça kal güzel seslim, hoşça kal cumhuriyeti kadınım, hoşça kal asil İstanbullum. Evlatların çiçeklerin bizlere emanet. Işık hep yanacak, evin hep evlatların ve torunlarınla dolu olacak. Sen güzel uyu meleğim. Rahmetli dedemin anneanneme aldığı ilk plak Nuran'ım Nuran... Kaşları kara, gözleri Ela."

Nezin acı günü: Hoşçakal ela gözlüm

Stüdyoda şaşkınlık yaratan anlar: Bir kilo et için terk edildimEsra Erol'un programına katılan mağdur eş Mehmet Tunçbilek, eşi Makbule Tunçbilek'in Bayram Karaseyit'in verdiği bir kilo et karşılığında kendisini terk ettiğini iddia etti. Makbule Tunçbilek'in açıklamaları olay yarattı
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Funda Arar Öğretmenler Günü'nü böyle kutladı

Funda Arar Öğretmenler Günü'nü böyle kutladı

Gülben Ergen alışveriş turunda

Gülben Ergen alışveriş turunda

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur pozlar

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur pozlar

Seray Sever'in alışveriş keyfi

Seray Sever'in alışveriş keyfi

Sıradaki Haber