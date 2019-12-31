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31.12.2019 - 11:07 |

Nicole Kidman-Keith Urban'dan romantik veda

Dünyaca ünlü aktris Nicole Kidman ile müzisyen eşi Keith Urban, Noel tatilini geçirdikleri Avustralya'ya romantik fotoğraflarla veda etti.

Nicole Kidman-Keith Urban'dan romantik veda

ABD’de yaşayan Avustralyalı çift Nicole Kidman ile Keith Urban çifti, Noel tatilini aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte Sidney’de kutladı.

Yeni yıla ABD’nin Nashville şehrinde girecek olan ikili, yolculuk öncesi fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Urban, Instagram paylaşımına, “Sidney, hayatımızın en iyi Noel’ini geçirdik. Gösteriler çok eğlenceliydi. Her şey için teşekkürler” mesajını yazdı.

Nicole Kidman-Keith Urbandan romantik veda

 

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