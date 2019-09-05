Nihan Akın arkadaşına doğum günü hediyesi aldı

Yaz aylarında çıkarttığı single çalışması 'Yaz' ile dikkat çeken Nihan Akın, yeni parçası için çalışmalara başladığının müjdesini verdi.

Yakın bir arkadaşının doğum günü için hediye almaya geldiğini söyleyen güzel şarkıcı, "Maalesef hediye işini son dakikaya bırakmak zorunda kaldım. Biraz yoğun geçiyor günlerim. O yüzden burdan hediyemi alıp doğum gününe katılacağım" açıklamasında bulundu.