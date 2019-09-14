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HaberlerCaddeNihan Buruk'un saç modeli dikkat çekti
14.09.2019 - 08:52 |

Nihan Buruk'un saç modeli dikkat çekti

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un modacı eşi Nihan Buruk, önceki gün oğlu Ali Yiğit ile birlikte City's AVM'de görüntülendi.

Nihan Buruk'un saç modeli dikkat çekti

Saç modeli ile dikkat çeken Nihan Buruk, mağazaları dolaşıp alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.

Nihan Burukun saç modeli dikkat çekti

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