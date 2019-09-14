14.09.2019 - 08:52 |
Nihan Buruk'un saç modeli dikkat çekti
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un modacı eşi Nihan Buruk, önceki gün oğlu Ali Yiğit ile birlikte City's AVM'de görüntülendi.
Saç modeli ile dikkat çeken Nihan Buruk, mağazaları dolaşıp alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.
Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!