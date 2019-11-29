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29.11.2019 - 07:50 |

Nil söyledi eşi klibi çekti

Erol Evgin’in, ‘Altın Düetler 2’ albümünün ilk klibi, Nil Karaibrahimgil’le seslendirdikleri ‘Canım Benim’ şarkısına çekildi.

Nil söyledi eşi klibi çekti

Erol Evgin’in, ‘Altın Düetler 2’ albümünün ilk klibi, Nil Karaibrahimgil’le seslendirdikleri ‘Canım Benim’ şarkısına çekildi. Video’nun yönetmen koltuğunda Karaibrahimgil’in eşi Serdar Erener oturdu. Evgin, “39 yıllık sıcacık ve naif bir parça... Eskiden 0-6 yaşındaki kız çocukları dinlerdi. Şimdi Nil’in kızı bu eserle büyüyecek” dedi.

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