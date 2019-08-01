01.08.2019 - 11:46
Nilay Dorsa, 3 gün ortadan kayboldu!
Şakrıcı Nilay Dorsa, bulduğu tatil fırsatlarını da en güzel şekilde değerlendiriyor.
“Caka” isimli eserinin beğenilmesiyle yaz aylarını tatilden çok çalışarak geçirdi.
Kız arkadaşlarıyla Bodrum’a giden güzel şarkıcı yalnız kalmak istediğini dile getirdi ve bir yat kiralayarak denize açıldı.
3 gün boyunca Nilay Dorsa’dan haber alamayan arkadaşları telaşlandı…
Nilay Dorsa, “Üç gün yalnız kaldım, hayatımla ilgili önemli kararlar aldım, bunu hep yaparım. Kendimle 3 gün konuştum ve kararımı verdim” diye konuştu.