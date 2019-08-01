Nilay Dorsa, 3 gün ortadan kayboldu!

“Caka” isimli eserinin beğenilmesiyle yaz aylarını tatilden çok çalışarak geçirdi.

Kız arkadaşlarıyla Bodrum’a giden güzel şarkıcı yalnız kalmak istediğini dile getirdi ve bir yat kiralayarak denize açıldı.

3 gün boyunca Nilay Dorsa’dan haber alamayan arkadaşları telaşlandı…

Nilay Dorsa, “Üç gün yalnız kaldım, hayatımla ilgili önemli kararlar aldım, bunu hep yaparım. Kendimle 3 gün konuştum ve kararımı verdim” diye konuştu.