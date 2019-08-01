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01.08.2019 - 11:46

Nilay Dorsa, 3 gün ortadan kayboldu!

Şakrıcı Nilay Dorsa, bulduğu tatil fırsatlarını da en güzel şekilde değerlendiriyor.

Nilay Dorsa, 3 gün ortadan kayboldu!

“Caka” isimli eserinin beğenilmesiyle yaz aylarını tatilden çok çalışarak geçirdi.

Kız arkadaşlarıyla Bodrum’a giden güzel şarkıcı yalnız kalmak istediğini dile getirdi ve bir yat kiralayarak denize açıldı.

3 gün boyunca Nilay Dorsa’dan haber alamayan arkadaşları telaşlandı…

Nilay Dorsa, “Üç gün yalnız kaldım, hayatımla ilgili önemli kararlar aldım, bunu hep yaparım. Kendimle 3 gün konuştum ve kararımı verdim” diye konuştu.

1 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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