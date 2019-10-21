Nilay Dorsa: Sahnede mütevazı olamıyorum

Orkestrasıyla Karaköy’de bir mekanda sahne alan Nilay Dorsa; kostümü, sahnedeki duruşu ve repertuvarıyla, kendisini izlemeye gelenleri büyüledi.

Nilay Dorsa “Sahnede kimlik değiştiriyorum, ruh olarak ben gidiyorum başka biri geliyor. Sahnede havalı olmayı seviyorum, benim izleyicim de bunu seviyor, sahnede mütevazı olamıyorum” dedi.