Nilay Dorsa'nın çocuk özlemi

Minik hayranının gelişine şaşıran Nilay Dorsa, şarkısını onunla birlikte söyledi.

Dorsa yaşadığı bu anın ardından, “Anne olma güdülerim depreşti, 2020 yılında hayırlısıyla öncelikli planlarım arasında evlat sahibi olmak var. İşimizin koşuşturması bizi en güzel duygudan mahrum bırakıyor, dünyanın en masum sevgisini bende tatmak istiyorum” dedi.