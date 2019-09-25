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25.09.2019 - 12:22 |

Nilgün Belgün sezona Los Angeles'ta başladı

Usta tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün, tek kişilik müzikli dans gösterisi 'Aşk ve Komedi' oyununu Los Angeles’ta sahneledi.

Nilgün Belgün sezona Los Angeles'ta başladı

Nilgün Belgün'ün hayatından kesitlere yer verdiği 'Aşk ve Komedi' gösterisine izleyiciler tarafından tam katılım sağlandı. Usta oyuncu, gösterinin sonunda kuliste sevenleriyle buluştu.

'Aşk ve Komedi', ABD turnesi kapsamında 24 Eylül Salı günü San Diego, 27 Eylül Cuma günü San Jose ve 29 Eylül Pazar günü Seattle’da perde açacak.

25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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