Nilgün Belgün'den Can Yaman'a yanıt!

Can Yaman'ın Kıvanç Tatlıtuğ'a göndermede bulunduğu sözlere Nilgün Belgün'den yanıt gecikmedi. Usta sanatçı, Twitter hesabından, "Can Yaman'ın yolun çok başındayken, Kıvanç Tatlıtuğ gibi oyunculuğuyla insanların kalbinde taht kurmuş birine laf etmesi bulunduğu yeri hazmedemediğini gösteriyor" paylaşımını yaptı.