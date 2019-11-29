29.11.2019 - 09:16 |
Nilgün Belgün'den Can Yaman'a yanıt!
Oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz haftayı Madrid'de geçirdi. Meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ da aynı tarihlerde Madrid'deydi. Can Yaman, bu durumun hatırlatılması üzerine “Kıvanç abinin dizileri İspanya'ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa öyle olur satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten” demişti.
Can Yaman'ın Kıvanç Tatlıtuğ'a göndermede bulunduğu sözlere Nilgün Belgün'den yanıt gecikmedi. Usta sanatçı, Twitter hesabından, "Can Yaman'ın yolun çok başındayken, Kıvanç Tatlıtuğ gibi oyunculuğuyla insanların kalbinde taht kurmuş birine laf etmesi bulunduğu yeri hazmedemediğini gösteriyor" paylaşımını yaptı.