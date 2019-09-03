Nilüfer Açıkalın: Setleri çok özledim

Bir çok öykü kitabı olan Nilüfer Açıkalın, yeni öykü yazmak için çalıştığını belirterek, "Yeni öyküler yolda" dedi.

Yeni sezonda gelen dizi teklifleri değerlendirmeye aldığını dile getiren Açıkalın, "Birkaç proje geldi, birini değerlendireceğim. Yeni sezonda ekranda olacağım. Setleri çok özledim" diye konuştu.