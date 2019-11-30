Nişantaşı’na yeni soluk!

Bu kapsamda Begüm Özer ev sahipliğinde gerçekleşen davete, Hande Sezer Pekcan, Meltem Tahrancı, Serap Sarı ve Nergis Pekuysal’ın da aralarında yer aldığı isimler katıldı. Kadınlara ferah bir ortamda alışveriş imkanı sunan mağaza, bünyesinde belirli periyotlarda yapmayı planladığı workshop, dinleti ve söyleşi gibi etkinlikleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor. Organizasyonda canlı müzik eşliğinde sohbet eden konuklar, şıklıklarıyla da göz doldurdu.