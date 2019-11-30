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30.11.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Nişantaşı’na yeni soluk!

Miss Dalida, ilk perakende mağazasını Nişantaşı’nda modaseverlerle buluşturdu.

Nişantaşı’na yeni soluk!

Bu kapsamda Begüm Özer ev sahipliğinde gerçekleşen davete, Hande Sezer Pekcan, Meltem Tahrancı, Serap Sarı ve Nergis Pekuysal’ın da aralarında yer aldığı isimler katıldı. Kadınlara ferah bir ortamda alışveriş imkanı sunan mağaza, bünyesinde belirli periyotlarda yapmayı planladığı workshop, dinleti ve söyleşi gibi etkinlikleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor. Organizasyonda canlı müzik eşliğinde sohbet eden konuklar, şıklıklarıyla da göz doldurdu. 

Nişantaşı’na yeni soluk

29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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