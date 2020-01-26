26.01.2020 - 07:50 |
Nişantaşı’nda İngiliz modası
20 yılı aşkın zamandır moda yolculuğunu sürdüren BSL, benimsediği İngiliz sokak modası stiliyle Nişantaşı sokaklarında dikkat çekiyor.
Birkaç yıldır e-ticaret üzerinden kendine özgü modellerini tüm Türkiye’ye ulaştıran firma, Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya da ürün ulaştırmaya başladı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.