Nişantaşı’nda mekan açtı

Almanya’da hobi olarak başladığı, düşük kalorili tatlılar yapan iş insanı, Nişantaşı’nda The Protein isimli bir mekan açtı. Çeşitli ülkelerden getirttiği çayları da tatlıların yanında servis eden Solumaz’ın mekanı, iş ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin de yeni buluşma noktalarından biri oldu.