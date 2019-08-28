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HaberlerCaddeNişantaşı’nda mekan açtı
28.08.2019 - 07:50

Nişantaşı’nda mekan açtı

Uzun yıllar Almanya’da otomotiv ve tekstil alanında üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra İstanbul’a dönen Fatma Solumaz, girişimcilik ruhunu iş hayatına tekrar yansıttı.

Nişantaşı’nda mekan açtı

Almanya’da hobi olarak başladığı, düşük kalorili tatlılar yapan iş insanı, Nişantaşı’nda The Protein isimli bir mekan açtı. Çeşitli ülkelerden getirttiği çayları da tatlıların yanında servis eden Solumaz’ın mekanı, iş ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin de yeni buluşma noktalarından biri oldu.

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