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29.10.2019 - 09:12 |

Nöbetçi nikah şahidi Arda!

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Milliyet magazin servisinden Emrah Akçaay ile Melis Elif Yazıcı’nın nikah şahitleri arasında yer aldı.

Nöbetçi nikah şahidi Arda!

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Evliliklerinin İkinci Yılında Düğün Planı" başlıklı yazısı şöyle:
"Milliyet magazin servisi muhabiri arkadaşımız Emrah Akçaay ile Melis Elif Yazıcı’nın nikah şahitleri arasında Muazzez Ersoy ile Arda Turan da vardı. Merak ettiğim için Arda Turan’a daha önce nikah şahitliği yapıp yapmadığını, yaptıysa o evliliklerin sürüp sürmediğini sordum. Milli futbolcu, “Yapmaz olur muyum? Nöbetçi nikah şahidi gibiyim” dedi. Aslıhan Doğan’la 11 Mart 2018’de nikah masasına oturan, bu evlilikten bir yaşına giren Hamza Arda adlı oğlu olan Arda Turan, sohbet sırasında düğün ya da evlilik yıldönümü partisi gibi bir şey yapmayı düşündüklerini söyledi. “Ne zaman?” soruma Arda Turan, “Şayet Türkiye Kupası maçları olmazsa Süper Lig’e verilen arada ya da yaza” diye yanıt verdi."

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