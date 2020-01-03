03.01.2020 - 08:05 |
Noel Baba'nın isteği Gülden Karaböcek’i şaşırttı
Usta sanatçı Gülden Karaböcek, yılbaşı gecesi Bostancı The Green Park Hotel'de sahne aldı. Kırmızı renk bir kostüm giyen sanatçı, Noel Baba'nın fotoğraf çektirmek istemesi üzerine de bir hayli şaşırdı.
2020'nin kadına şiddetin son bulduğu güzel bir yıl olmasını dileyen Gülden Karaböcek, önümüzdeki günlerde Gönül Yazar'la aynı sahneyi paylaşacaklarını belirterek hayranlarının ilgisine teşekkür etti.
Konser bitiminde albümlerini imzalayan sanatçı, bol bol sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.