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04.10.2019 - 11:48 |

Norm Ender'den Ben Fero, Ezhel ve Killa Hakan'a mesaj

'Mekanın Sahibi' isimli parçasıyla adından söz ettiren Norm Ender, Müzikonair dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Norm Ender'den Ben Fero, Ezhel ve Killa Hakan'a mesaj

Son dönemde diğer rapçiler ile arasında diss savaşları yaşandığı kendisine hatırlatılan Norm Ender; Ben Fero, Killa Hakan ve Ezhel için “Aslında hepsinin kitlesi var. Biz onların ‘abi’leriyiz” yorumunda bulundu.

Ben Fero, Ezhel, Killa Hakan ve Ceza’nın yaptığı 'Fight Kulüp' şarkısı hakkında Norm Ender, “Dinlemeye vaktim olmadı” dedi.

“BABAMIN KASETÇİ DÜKKANI VARDI”
Rap müziğe olan ilgisinin nasıl oluştuğunu da anlatan Norm Ender, “Babamın kaset dükkanı vardı, çocukken orası kapandığında tüm kasetler bana kaldı, ben de hepsini dinledim ve bana en yakın tarzın rap olduğunu o yaşlarda keşfettim” ifadelerini kullandı.

4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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