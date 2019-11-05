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05.11.2019 - 09:50 |

Norm Ender'e büyük şok! Şarkısı kaldırıldı

Geçtiğimiz yaz müzik piyasasına geri dönen ve 'Mekanın Sahibi' parçasıyla ses getiren Norm Ender, milyonlarca dinlenen şarkısıyla ilgili büyük bir şok yaşadı. Müzik platformu Spotify, son zamanlarda çalıntı olduğu iddialarıyla gündemde olan şarkıyı kaldırdı.

Norm Ender'e büyük şok! Şarkısı kaldırıldı

Yıllar sonra müzik piyasasına 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla geri dönen ve büyük başarı elde eden Norm Ender, günlerce konuşulmuştu. Şarkı çıktıktan sonra eleştirdiği rapçilerle polemiğe giren ve çok konuşulan ünlü rapçi, son olarak şarkısının çalıntı olduğu iddialarıyla gündem olmuştu.

Tüm bu yaşananlardan sonra ünlü müzik platformu Spotify, 'Mekanın Sahibi' şarkısını yayından kaldırdı.

Norm Endere büyük şok Şarkısı kaldırıldı

Youtube'da 100 milyondan fazla tıklanan şarkının melodisinin Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'in "Work My Move" adlı parçasına benzediği iddiası ortaya atılmıştı.

    5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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