23.12.2019 - 07:50 |
Nostalji rüzgarı
Mehmet Cenap Yeğin ile Murat Yeğin tarafından kurulan ve 27’nci yılını kutlayan Can Otomotiv, Ümraniye’deki merkezlerinde nostaljik bir kutlamaya ev sahipliği yaptı.
Mehmet Cenap Yeğin ile Murat Yeğin tarafından kurulan ve 27’nci yılını kutlayan Can Otomotiv, Ümraniye’deki merkezlerinde nostaljik bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Yeğin Ailesi, yıllardır birlikte çalıştıkları Peugeot ve Citroen otomobil markalarının Türkiye Distribütörü PSA Group’un üst düzey yöneticilerini yeni yıl daveti için bir araya getirdi. Citroen’in klasik üç modelinin sergilendiği organizasyon, geç saatlere kadar devam etti.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.