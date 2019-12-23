Nostalji rüzgarı

Mehmet Cenap Yeğin ile Murat Yeğin tarafından kurulan ve 27’nci yılını kutlayan Can Otomotiv, Ümraniye’deki merkezlerinde nostaljik bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Yeğin Ailesi, yıllardır birlikte çalıştıkları Peugeot ve Citroen otomobil markalarının Türkiye Distribütörü PSA Group’un üst düzey yöneticilerini yeni yıl daveti için bir araya getirdi. Citroen’in klasik üç modelinin sergilendiği organizasyon, geç saatlere kadar devam etti.