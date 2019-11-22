Nostalji yaşattı

Hande Subaşı, Hakan Bilgin ve Bülent Alkış’ın yer aldığı ‘Sevmekten Öldü Desinler’ müzikal oyununun prömiyeri, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti. Proje, Yeşilçam filmlerinden, arabesk şarkılara kadar, biraz müzik, biraz hüzünle, kahkaha ve duygu fırtınası yaşattı.