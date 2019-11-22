22.11.2019 - 07:50 |
Nostalji yaşattı
Hande Subaşı, Hakan Bilgin ve Bülent Alkış’ın yer aldığı ‘Sevmekten Öldü Desinler’ müzikal oyununun prömiyeri, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti.
Hande Subaşı, Hakan Bilgin ve Bülent Alkış’ın yer aldığı ‘Sevmekten Öldü Desinler’ müzikal oyununun prömiyeri, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti. Proje, Yeşilçam filmlerinden, arabesk şarkılara kadar, biraz müzik, biraz hüzünle, kahkaha ve duygu fırtınası yaşattı.
HTC Vive Cosmos denedik!HTC'nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos'u denedik. Bir önceki nesle göre çok daha başarılı olan yeni sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive Cosmos, artık daha kompakt ve neredeyse iki kat daha fazla çözünürlük sunuyor. Bu sayede oyunların içindeyken dış dünyadan kendinizi tamamen soyutlayabiliyorsunuz.