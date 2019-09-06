Nükhet Duru: Kuaför kurbanıyım

Elindeki yanık izini gösteren Nükhet Duru, "Konser öncesi kuaförün kazasına kurban gittim, maşa ile elimi yaktı. Bu onun izi" dedi.

Muhabirlerin "Peki siz nasıl davrandınız, kendisine kızdınız mı?" sorusu üzerine ise Duru, "Ne kızması, ben öyle biri miyim? Kendi kendime iş kazası dedim, olur böyle şeyler dedim, sonra konu kapandı" dedi. SEÇKİN ŞENVARDAR