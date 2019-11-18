Nükhet Duru: Yeni yıla yeni albümle gireceğim

Akşam üzeri geldiği AVM’de yakın bir dostuyla buluşan Nükhet Duru, meydan katında bulunan bir restoranda geçip burada keyifli bir sohbete daldı.

Mütevazi kişiliğiyle her zaman olduğu gibi gazetecilerin sorularını yanıtlayan usta şarkıcı, "Yeni yıla yeni bir albümle gireceğim. Bir çok sanatçı dostumun da şarkısı olacak albümde, 10 parçadan oluşacak. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim, gerisi sürpriz olsun." dedi.