18.07.2019 - 11:13
Nur Fettahoğlu: Boyut değiştirdim
Oyuncu Nur Fettahoğlu, Hello dergisine 'annelik' ile ilgili konuştu.
Nur Fettahoğlu, 'annelik' ile ilgili olarak, "Boyut değiştirdim diyebilirim. Sevme şeklim değişti. derindeki Nur'a kavuştum" dedi.
Ünlü oyuncu, 2013'te Levent Veziroğlu ile evlenmiş, 2016'da kızı Elisa Güzin'i dünyaya getirmişti.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.