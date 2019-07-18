MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeNur Fettahoğlu: Boyut değiştirdim
18.07.2019 - 11:13

Nur Fettahoğlu: Boyut değiştirdim

Oyuncu Nur Fettahoğlu, Hello dergisine 'annelik' ile ilgili konuştu.

Nur Fettahoğlu: Boyut değiştirdim

Nur Fettahoğlu, 'annelik' ile ilgili olarak, "Boyut değiştirdim diyebilirim. Sevme şeklim değişti. derindeki Nur'a kavuştum" dedi.

Ünlü oyuncu, 2013'te Levent Veziroğlu ile evlenmiş, 2016'da kızı Elisa Güzin'i dünyaya getirmişti.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Issız adam Rafet

Issız adam Rafet

Van Damme, Bodrum’da

Van Damme, Bodrum’da

Yeni şube Bodrum'da

Yeni şube Bodrum'da

Arkadaşlarıyla bir arada

Arkadaşlarıyla bir arada

Sıradaki Haber