Nur Fettahoğlu: Boyut değiştirdim

Nur Fettahoğlu, 'annelik' ile ilgili olarak, "Boyut değiştirdim diyebilirim. Sevme şeklim değişti. derindeki Nur'a kavuştum" dedi.

Ünlü oyuncu, 2013'te Levent Veziroğlu ile evlenmiş, 2016'da kızı Elisa Güzin'i dünyaya getirmişti.