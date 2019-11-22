22.11.2019 - 11:34 |
Nur Fettahoğlu: Çok önemli bir görüşme yapıyorum
Oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Öğle saatlerinde geldiği AVM’de meydan katında bulunan mağazalardan bol bol alışveriş yapan Nur Fettahoğlu, yaklaşık üç saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.
Kendine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan oyuncu, "Arkadaşlar telefonda çok önemli bir görüşme yapıyorum. Daha sonra konuşuruz, olur mu?" diyerek gazetecilerden müsaade istedi.
DİYARBAKIR ERGANİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİTTİK - VLOGTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Lenovo Diyarbakır Ergani İlköğretim Okulu için hazırladıkları projeye Milliyet Teknoloji Editörümüz Batuhan Dönertaş'ı davet etti. Hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakırlı çocuklar, son teknolojik ekipmanlara kavuşarak, birbirinden farklı alanlarda bilim ve teknolojik yeniliklere ayak uydurdular.