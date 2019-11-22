Nur Fettahoğlu: Çok önemli bir görüşme yapıyorum

Öğle saatlerinde geldiği AVM’de meydan katında bulunan mağazalardan bol bol alışveriş yapan Nur Fettahoğlu, yaklaşık üç saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.

Kendine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan oyuncu, "Arkadaşlar telefonda çok önemli bir görüşme yapıyorum. Daha sonra konuşuruz, olur mu?" diyerek gazetecilerden müsaade istedi.