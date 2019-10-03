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03.10.2019 - 08:46 |

Nur FettahoÄŸlu, tuvalette poz verdi

GÃ¼zel oyuncu Nur FettahoÄŸlu tuvalette verdiÄŸi pozla sosyal medya akÄ±mÄ±na dahil oldu.Â

Nur FettahoÄŸlu, tuvalette poz verdi

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Oyuncu Nur FettahoÄŸlu'nun bazÄ± takipÃ§ileri fotoÄŸrafÄ± beÄŸenirken bazÄ± takipÃ§ileri beÄŸenmediklerini yorumlarÄ±yla belli etti.

"BEKLEMEK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK DOÄžRU BÄ°R YER"
1,4 milyon takipÃ§i sayÄ±sÄ± olan Instagram hesabÄ±ndan fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nlayan Nur FettahoÄŸlu paylaÅŸÄ±ma, "Bazen arayÄ±p bulamadÄ±lar halbuki sahne beklemek iÃ§in Ã§ok doÄŸru bir yer." notunu ekledi. FettahoÄŸlu'nun bir takipÃ§isi paylaÅŸÄ±ma, "Namus bekÃ§ileri gelmeden beÄŸenin" yorumunu yaptÄ±. BaÅŸka bir takipÃ§isi ise "Ne gerek var bÃ¶yle bir fotoÄŸrafa" ifadelerini kullandÄ±.

Nur FettahoÄŸlu, tuvalette poz verdi


3 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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