Nur FettahoÄŸlu, tuvalette poz verdi

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Oyuncu Nur FettahoÄŸlu'nun bazÄ± takipÃ§ileri fotoÄŸrafÄ± beÄŸenirken bazÄ± takipÃ§ileri beÄŸenmediklerini yorumlarÄ±yla belli etti.



"BEKLEMEK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK DOÄžRU BÄ°R YER"

1,4 milyon takipÃ§i sayÄ±sÄ± olan Instagram hesabÄ±ndan fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nlayan Nur FettahoÄŸlu paylaÅŸÄ±ma, "Bazen arayÄ±p bulamadÄ±lar halbuki sahne beklemek iÃ§in Ã§ok doÄŸru bir yer." notunu ekledi. FettahoÄŸlu'nun bir takipÃ§isi paylaÅŸÄ±ma, "Namus bekÃ§ileri gelmeden beÄŸenin" yorumunu yaptÄ±. BaÅŸka bir takipÃ§isi ise "Ne gerek var bÃ¶yle bir fotoÄŸrafa" ifadelerini kullandÄ±.







