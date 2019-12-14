Nur Yerlitaş isyan etti: Nereden uyduruyorlar?

Modacı Nur Yerlitaş, "kanser hastalığı nedeniyle artık dostlarına vakit ayıracağı ve Nişantaşı'ndaki modaevini kapacağı" iddiasına açıklık getirdi.

'Magazin Noteri' canlı yayınına katılarak Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın sorularını yanıtlayan modacı, "Haberi yapan kişiyi tanımıyorum ancak bu haberler gerçek değil. Modaevimle ilgili gelişen hiçbir şey yok. Modaevimi kapatsam basına kendim açıklarım. Bunları nereden uydurduklarını anlayamıyorum. Yanımda 10 kişi çalışıyor ve hepsi işlerinin başında. Ben de hepsinin başındayım" ifadelerini kullandı.

“15 GÜNDE BİR KEMOTERAPİ GÖRÜYORUM”

Sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Nur Yerlitaş, "15 günde bir kemoterapi görmeye devam ediyorum. Sabahtan geceye kadar 35'e yakın ilaç kullanıyordum ancak son zamanlarda sayısı biraz düştü" şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde beyin tümörü teşhisi konan ünlü modacı, iki kez ameliyat geçirmişti. Yerlitaş, bu ameliyatların ardından bir süre inzivaya çekilmişti.