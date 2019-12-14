MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Nur Yerlitaş isyan etti: Nereden uyduruyorlar?
14.12.2019 - 08:57 |

Nur Yerlitaş isyan etti: Nereden uyduruyorlar?

Nişantaşı'ndaki modaevini kapatacağı iddia edilen modacı Nur Yerlitaş, 'Magazin Noteri' programına ilginç açıklamalarda bulundu.

Nur Yerlitaş isyan etti: Nereden uyduruyorlar?

Modacı Nur Yerlitaş, "kanser hastalığı nedeniyle artık dostlarına vakit ayıracağı ve Nişantaşı'ndaki modaevini kapacağı" iddiasına açıklık getirdi.

'Magazin Noteri' canlı yayınına katılarak Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın sorularını yanıtlayan modacı, "Haberi yapan kişiyi tanımıyorum ancak bu haberler gerçek değil. Modaevimle ilgili gelişen hiçbir şey yok. Modaevimi kapatsam basına kendim açıklarım. Bunları nereden uydurduklarını anlayamıyorum. Yanımda 10 kişi çalışıyor ve hepsi işlerinin başında. Ben de hepsinin başındayım" ifadelerini kullandı.

“15 GÜNDE BİR KEMOTERAPİ GÖRÜYORUM”
Sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Nur Yerlitaş, "15 günde bir kemoterapi görmeye devam ediyorum. Sabahtan geceye kadar 35'e yakın ilaç kullanıyordum ancak son zamanlarda sayısı biraz düştü" şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde beyin tümörü teşhisi konan ünlü modacı, iki kez ameliyat geçirmişti. Yerlitaş, bu ameliyatların ardından bir süre inzivaya çekilmişti.

    14 Aralık 2019 Magazin Bülteni14 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elindeki dosya dikkat çekti

    Elindeki dosya dikkat çekti

    Keremcem: Yıl başında yurt dışı tatili düşünüyoruz

    Keremcem: Yıl başında yurt dışı tatili düşünüyoruz

    Tan Taşçı'dan suç duyurusu: Korkuyorum!

    Tan Taşçı'dan suç duyurusu: Korkuyorum!

    Nejat İşler yıllar sonra anlattı: Yeni bir başlangıç!

    Nejat İşler yıllar sonra anlattı: Yeni bir başlangıç!

    Sıradaki Haber