MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriNurgül Yeşilçay: Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz?
26.11.2019 - 09:47 |

Nurgül Yeşilçay: Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz?

Nurgül Yeşilçay, önceki gün Londra’nın farklı bir yüzüyle tanıştı. Şehrin çöplerle dolu olduğunu görünce hayal kırıklığı yaşayan oyuncu, Londra sokaklarındaki çöp yığınlarını sosyal medyada paylaştı.

Nurgül Yeşilçay: Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz?

Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat'ın yanına giden Nurgül Yeşilçay'ın keyfi çöp yüzünden kaçtı. Şehrin simgelerinden telefon kulübesinde poz vermek isteyen oyuncu, çöp yığınlarını görünce "Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdi.

Yeşilçay, Londra sokaklarındaki çöp yığınlarını sosyal medyada paylaştı.

Nurgül Yeşilçay: Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz

26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yuvaya döndü

Yuvaya döndü

İyilik meleği

İyilik meleği

Rekor kırdı

Rekor kırdı

‘FAVORİLER’ ödüllendirildi

‘FAVORİLER’ ödüllendirildi

Sıradaki Haber