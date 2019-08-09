Nurgül Yeşilçay: O zaman da göbek açıktı

Nurgül Yeşilçay, 17 yıl önce yapılmış bir dergi çekimine ait kapak fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

Röportaj verdiği derginin kapak çekimleri için göbeğini açıkta bırakan bir kıyafet tercih eden başarılı oyuncu, yıllar öncesine ait pozuna, "Zaman zaman moda programıma hoş geldiniz. 2002 Temmuz o zaman da göbek açıktı fakat pantolonlar çok düşük belliydi” notunu yazdı.