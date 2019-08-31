Nurgül Yeşilçay, Quentin Tarantino’nun filmini beğenmedi

Nurgül Yeşilçay, Quentin Tarantino’nun Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio ikilisini bir araya getirdiği "Bir Zamanlar Hollywood’da" filmini izlemeye gitti. Sinemadan çıktıktan sonra Instagram hesabından filmle ilgili bir yorumda bulunan Yeşilçay, "Ay Tarantino baya boş yapmış. O neydi ya of. Gideyim eskilerden güzel bir Tarantino filmi izleyeyim de kendime geleyim” ifadelerini kullandı.