31.08.2019 - 13:23
Nurgül Yeşilçay, Quentin Tarantino’nun filmini beğenmedi
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, ülkemizde geçtiğimiz hafta vizyona giren, dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun son filmi 'Bir Zamanlar Hollywood’da'yı beğenmediğini açıkladı.
Nurgül Yeşilçay, Quentin Tarantino’nun Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio ikilisini bir araya getirdiği "Bir Zamanlar Hollywood’da" filmini izlemeye gitti. Sinemadan çıktıktan sonra Instagram hesabından filmle ilgili bir yorumda bulunan Yeşilçay, "Ay Tarantino baya boş yapmış. O neydi ya of. Gideyim eskilerden güzel bir Tarantino filmi izleyeyim de kendime geleyim” ifadelerini kullandı.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.