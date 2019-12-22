22.12.2019 - 10:48 | | UMUT ÜNVER
Nurgül Yeşilçay: Tabi ki düğün istiyorum
Nurgül Yeşilçay, uzun sürenin ardından Bebek’te objektiflere takıldı. Bir mekanda görüntülenen oyuncu muhabirlerin evlilik sorusuna yanıt verdi.
Oğlu Osman Nejat’ın yanına İngiltere’ye gittiğini söyleyen Nurgül Yeşilçay, “Çocuğu aldım geldim" diye espri yaptı.
Bir muhabirin "Düğün istemiyormuşsunuz, doğru mu?" sorusuna ise "Düğün istemiyorum falan demedim, yanlış olmasın. Düğün istiyorum tabii ki. Yurt dışında yapmayacağım dedim. Türkiye'de yapacağım" diye cevap verdi.
Güzel oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile evlenecekleri haberini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.