Nurgül Yeşilçay: Tabi ki düğün istiyorum

Oğlu Osman Nejat’ın yanına İngiltere’ye gittiğini söyleyen Nurgül Yeşilçay, “Çocuğu aldım geldim" diye espri yaptı.

Bir muhabirin "Düğün istemiyormuşsunuz, doğru mu?" sorusuna ise "Düğün istemiyorum falan demedim, yanlış olmasın. Düğün istiyorum tabii ki. Yurt dışında yapmayacağım dedim. Türkiye'de yapacağım" diye cevap verdi.

Güzel oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile evlenecekleri haberini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.