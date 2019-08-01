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HaberlerCaddeNurgül Yeşilçay tanınmaz halde!
01.08.2019 - 12:54

Nurgül Yeşilçay tanınmaz halde!

Selçuk Aydemir'in, 2015'te çıkan ve uzun süre çok satanlar listesinde yer alan kitabı 'Mahalleden Arkadaşlar'la aynı ismi taşıyan filminde, bambaşka bir tipe giren Nurgül Yeşilçay, 90'lı yılların mahalledeki teyzelerini hatırlatacak.

Nurgül Yeşilçay tanınmaz halde!

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Alper Kul'un yer aldığı 'Mahalleden Arkadaşlar'da Yeşilçay, İlknur karakteriyle güldürecek.

Rolü gereği Anadolu kadını imajına bürünen ünlü oyuncuya, yuvarlak hatlara sahip görünmesi için şişmanlatma aparatları takıldı ve 90'lı yılların modası olan perma saç yapıldı.

Nurgül Yeşilçay tanınmaz halde


 

1 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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