Nurgül Yeşilçay tanınmaz halde!

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Alper Kul'un yer aldığı 'Mahalleden Arkadaşlar'da Yeşilçay, İlknur karakteriyle güldürecek.

Rolü gereği Anadolu kadını imajına bürünen ünlü oyuncuya, yuvarlak hatlara sahip görünmesi için şişmanlatma aparatları takıldı ve 90'lı yılların modası olan perma saç yapıldı.







