Nurgül Yeşilçay'ın ayakları olay oldu!

Yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, magazin muhabirlerine atıfta bulunarak sosyal medya hesabından mayolu pozunu paylaşmıştı.

43 yaşındaki güzel oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da takipçilerinin dikkatini çekti.

Yeşilçay, ayaklarını güzel bulan takipçisine şu yanıtı verdi: "Gözler bayağı bozuk mu ki..."

Nurgül Yeşilçay'ın takipçisine verdiği ve kendiyle dalga geçtiği cevap sosyal medyada çok konuşuldu.







