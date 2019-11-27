Nuri Alço nişanlısına tokat mı attı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; 26 Ekim Cumartesi akşamı Taksim'de Yeşilçam yıldızlarının gittiği bir kafede Nuri Alço (68) ve Burcu Sezginoğlu (35), birden tartışmaya başladı.

Tartışmanın hararetlenmesiyle sevgilisine bağıran oyuncu, hırsını alamadı. Ardından nişanlısının üzerine yürüyen Alço, iddialara göre müstakbel eşine tokat attı.

Görgü tanıkları Nuri Alço'yu zor sakinleştirdiklerini ifade ederken, Alço konuyla ilgili "Yok canım, öyle bir şey yok. Biz gayet mutluyuz, bizi kıskananlar böyle haberler çıkarmaya çalışıyor. Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik şimdi de böyle iddialar ortaya atıyorlar. Burcu ile ayrılmadık gayet mutluyuz" dedi.