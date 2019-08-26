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26.08.2019 - 10:31

Nusret beline taş bağladı!

Ünü dünyaya yayılan kasap Nusret, beline bağladığı taşla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nusret beline taş bağladı!

Meşhur hareketi 'Saltbae' ile adını duyuran ve kendi ismiyle açmış olduğu restoranını dünyaca ünlü restoranlar zincirine taşımayı başaran Nusret, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı spor hareketleriyle gündeme geliyor. Ünlü kasabın, beline bağladığı taşla verdiği pozu çok konuşuldu.

BELİNE TAŞ BAĞLADI
Spora düşkünlüğüyle bilinen Nusret, ne kadar güçlü ve sağlıklı olduğunu göstermek için beline büyükçe bir taş bağlayan Nusret verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Nusret beline taş bağladı


26 Ağustos 2019 Magazin Bülteni26 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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