26.12.2019 - 12:04 |
Nusret Gökçe teftişte
Tuz serpme hareketi ile ünlenen ve kendi ismini taşıyan restoranları ile büyük başarı yakalayan Nusret Gökçe, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
İstinyePark AVM'de de bir şubesi olan Nusret, restoranını gezerek denetlemelerde bulunurken, daha sonra yakın zamanda açmaya hazırlandığı restoranın inşaatını gezerek teftiş etti.
Denetlemeleri sonrası Markalar Sokağı'nda aracına bineceği sırada görüntülenen Nusret Gökç, bu sırada yanına gelen hayranlarıyla teker teker ilgilenerek fotoğraf çektirdi.