Nusret Gökçe teftişte

İstinyePark AVM'de de bir şubesi olan Nusret, restoranını gezerek denetlemelerde bulunurken, daha sonra yakın zamanda açmaya hazırlandığı restoranın inşaatını gezerek teftiş etti.

Denetlemeleri sonrası Markalar Sokağı'nda aracına bineceği sırada görüntülenen Nusret Gökç, bu sırada yanına gelen hayranlarıyla teker teker ilgilenerek fotoğraf çektirdi.