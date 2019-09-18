Nusret teftişte

İstinyePark'ta bulunan ve sahibi olduğu restıranda teftiş yapan Nusret Gökçe, daha AVM'nin genel müdürü Uğur Berk ile buluşarak toplantı yaptı. Toplantı çıkışı özellikle yabancı hayranlarının fotoğraf istekleri ile karşılaşan Nusret, istekleri kırmayarak sevenleriyle teker teker ilgilendi.

Gökçe, Markalar Sokağı'nda kendisini bekleyen özel aracına yürüdüğü sırada kendisine eşlik eden Uğur Berk ile sohbet etti.