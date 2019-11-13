Nusret'in çalışanlarından yeni iddia!

Nusret'e açtığı 250 bin dolarlık işe geri dönüş davasını kazanan o garson yaşadıkları mobbingi ve detaylarını tek tek anlattı. Çalışanlara uygulanan mobbingi ve bahşişlere el konduğunu anlatan garson, şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

Arkadaşlarını haksız yere kovduklarını söyleyen garson, Nusret'in kendilerine kötü davrandığını "Bir arkadaşa 'sen ne okudun' dedi, 'işletme' dedi arkadaş. Senin işletmene bilmem ne yapayım dedi. Küfür, o restoranda çok normal" sözleriyle açıkladı.

'ABRAMOVİÇ'E BAHŞİŞ BIRAKTIRMADI'

Bahşişlere de el konulduğunu söyleyen çalışan, "Abramoviç restorana geliyor. Nusret Bey 'Abramoviç benim arkadaşım' diyor. Sen İngilizce bilmiyosun, bu senin nasıl arkadaşın olabilir? Abramoviç benim en son çalıştığım restorana geldiğinde 15 bin dolar bahşiş bırakmıştı.

Nusret Bey, restorana geldiğinde bahşiş bırakmasına engel oldu" diyerek Bunun New York lokal kanunlarında yeri olmadığını da vurguladı.

'MAYMUNLUK YAPMAYIN'

Bu davayı para için açmadıklarını söyleyen garson, "Duyduğumuza göre siyahi çalışanlara 'maymun gibi oynamayın' demişler. Her akşam 20.30'da halay çekilen başka restoran var mı?" sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.