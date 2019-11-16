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16.11.2019 - 16:29 |

Nusret'ten dikkat çeken gönderme

'Tuz serpme' hareketiyle fenomen olan sosyete etçisi Nusret Gökçe'nin, New York lokantasında garsonların bahşişlerine el koyduğu iddiasıyla, 250 bin dolar para cezasına çarptırılmasının yankıları sürüyor.

Nusret'ten dikkat çeken gönderme

New York şubesindeki garsonlar, Nusret Gökçe'yi bahşişlerini almakla suçlayarak mahkemeye verdi. Tartışmalar sürerken, Nusret'ten jet bir gönderme geldi.

Dünyaca ünlü etçi, çıraklık yaptığı dönemden bir fotoğraf paylaşarak, "1 milyondan fazla eder" notunu yazdı. (Takvim)

Nusretten dikkat çeken gönderme

16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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