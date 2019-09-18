O olaydan sonra Bebek’te ortaya çıktı

Kızı ile saatlerce parkta güzel vakit geçiren tasarımcı, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tuba Ünsal’ın kendisine saldırdığı iddialarına açıklık getiren Elisabeth Mas Vall, "Olayların hepsi doğru, yani duyduklarınızın hiçbirisi dedikodu değil. Gerekli açıklamayı avukatım yapacak, olay yargıda kolay gelsin" diyerek, kızı Mia ile birlikte oradan ayrıldı.











