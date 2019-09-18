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18.09.2019 - 08:20 |

O olaydan sonra Bebek’te ortaya çıktı

Son zamanlarda Tuba Ünsal ile kavga ettiği iddialarıyla gündeme gelen İspanyol tasarımcı Elisabeth Mas Vall, önceki gün Bebek Parkı'nda kızı Mia ile oyun oynarken görüntülendi.

O olaydan sonra Bebek’te ortaya çıktı

Kızı ile saatlerce parkta güzel vakit geçiren tasarımcı, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tuba Ünsal’ın kendisine saldırdığı iddialarına açıklık getiren Elisabeth Mas Vall, "Olayların hepsi doğru, yani duyduklarınızın hiçbirisi dedikodu değil. Gerekli açıklamayı avukatım yapacak, olay yargıda kolay gelsin" diyerek, kızı Mia ile birlikte oradan ayrıldı.

O olaydan sonra Bebek’te ortaya çıktı




19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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