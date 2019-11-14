'O Ses Türkiye’de Ajda Pekkan sürprizi

'O Ses Türkiye'nin 13 Kasım Çarşamba günü yapılan çekimlerinde hem izleyenlere hem jüri üyelerine büyük bir sürpriz yapıldı.

Henüz takımların oluştuğu yarışma ya Ajda Pekkan konuk oldu. Tabi bundan haberi olmayan jüri üyeleri, büyük bir şok yaşadı. Bu kareleri Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaştı.

ŞOK OLDULAR

Jüri üyeleri Beyazıt Öztürk, Hadise, Murat Boz ve Seda Sayan’ın yeni bir yarışmacı beklediği anlarda sahnede şarkı söyleyen Ajda Pekkan’ın ta kendisiydi. Bu durumu önceden jürilere söylemeyen Acun Ilıcalı, jürinin yaşadığı şoku Instagram hesabından paylaştı.

Butonlarına basıp teker teker dönen Beyaz, Hadise, Murat ve Seda karşılarında Ajda Pekkan’ı görünce şok oldu. Ardından sahneye çıkan Murat, Hadise ve Seda; Süperstar’la düet yaptılar.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Hadise ise, gönderisine “Şükür” notunu düştü.