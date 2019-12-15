Bestemsu Özdemir, Arap dünyasına giderek, hayranlarıyla özel yemek yiyen ünlü isimlerle ilgili konuştu. Geçtiğimiz aylarda Mısırlı şarkıcı Mohamed Hamaki’nin klibinde rol alan oyuncu, yemek ya da kahve içme teklifi gelirse, asla kabul etmeyeceğini söyledi. Kadın olunca yemek teklifinin başka yerlere gittiğini anlatan Özdemir, “Hiç o toplara girmedim” dedi.

Bu zamana kadar böyle bir şey yapmadığını belirten oyuncu, “Herkesin kişisel tercihi... Zaten hepsiyle selamlaşıp, fotoğraf çektiriyorum” şeklinde konuştu. Bu sezon gelen işleri reyting kaygısıyla kabul etmediğini dile getiren Özdemir, “Benim hiçbir projem yayından kalkmadı. Güvenmediğim işlere girmedim. Bu sene herkes için zor geçti” açıklamasını yaptı.