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24.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Ödül gecesi

INFLOW tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen INFLOW Awards, ünlü isimlerin yanı sıra hem ülkemiz hem de yurt dışından marka ve ajansların katılımıyla, önceki akşam Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta gerçekleşti.

Ödül gecesi

Ödül töreni öncesinde düzenlenen kırmızı halı seremonisinde Ezgi Mola, Çağla Şıkel, Gülben Ergen, Esra Erol, Müge Boz, Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Özgün ve Bülent Serttaş gibi pek çokünlü isim boy gösterdi.

‘Dizi setini özledim’

Şıkel törene şık parlak bir elbiseyle katıldı. Sunucu, “Dizi setlerini özlediniz mi?” sorusuna, “Kimse bana kızmasın ama özlemedim. ‘Cennet Mahallesi’ setini özledim ama dizi düşünmüyorum. İki çocuğum var ve yoğun çalışıyorum” yanıtını verdi. 

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