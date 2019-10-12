MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeÖdüller sahiplerini buldu
12.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Ödüller sahiplerini buldu

Altın Zambak Ödülleri, iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi

Ödüller sahiplerini buldu

Altın Zambak Ödülleri, önceki akşam Etiler Akatlar Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kadir Doğulu ve Dilay Korkmaz’ın sunumuyla gerçekleşen geceye, Yılmaz Morgül, Çağla Şıkel, Esra Erol ve Tolgahan Sayışman’ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Organizasyonda ‘En İyi Çıkış Yapan Single Ödülü’nü alan İvana Sert, “Heyecanlı ve mutluyum. Bundan sonra söyleyeceğim Türkçe şarkı sürpriz olsun” açıklamasını yaptı.

Ödüller sahiplerini buldu



Törene poşetten yapılan tasarım kıyafetiyle katılan Morgül ise, “Son 10 yıldır dünyamızın en büyük tehdidi, plastik atıklar. Protesto etmek için, modacım da duyarlılık ve farkındalık yaratma adına böyle bir kostüm tasarladı” dedi.


Ödüller sahiplerini buldu


12 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lens'in keyfi yerinde

Lens'in keyfi yerinde

Berkay Hardal ile Dilan Telkök evlendi

Berkay Hardal ile Dilan Telkök evlendi

'Sizsiz ben çok eksikmişim'

'Sizsiz ben çok eksikmişim'

Murat Boz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

Murat Boz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

Sıradaki Haber