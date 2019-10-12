Ödüller sahiplerini buldu

Altın Zambak Ödülleri, önceki akşam Etiler Akatlar Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kadir Doğulu ve Dilay Korkmaz’ın sunumuyla gerçekleşen geceye, Yılmaz Morgül, Çağla Şıkel, Esra Erol ve Tolgahan Sayışman’ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Organizasyonda ‘En İyi Çıkış Yapan Single Ödülü’nü alan İvana Sert, “Heyecanlı ve mutluyum. Bundan sonra söyleyeceğim Türkçe şarkı sürpriz olsun” açıklamasını yaptı.









Törene poşetten yapılan tasarım kıyafetiyle katılan Morgül ise, “Son 10 yıldır dünyamızın en büyük tehdidi, plastik atıklar. Protesto etmek için, modacım da duyarlılık ve farkındalık yaratma adına böyle bir kostüm tasarladı” dedi.









