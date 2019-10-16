Ödüller sahiplerini buldu

Sadri Alışık Kültür Merkezi mezunlarından oluşan Seçici Kurul, 2018-2019 eğitim döneminin 12 mezuniyet oyununu izledi.

Sahne Çolpan İlhan ekibi organizasyonluğunda hazırlanan töreni, Sadri Alışık Akademi eğitmenleri Gamze Uçar ve Ziver Armağan Açıl sundu. Gecede, Sadri Alışık Akademi’nin şan eğitmenlerinden Nazlı Uğurtaş şarkı söyledi ve kendisine piyano ile yine şan eğitmeni Berktay Akyıldız eşlik etti.

Jüri özel ödülü: Yiğit Ünal ve Dilara Çoğaç

En İyi Ekip ödülü: Mustafa Sancak’ın Atölyesi’nden “Üç Kuruşluk Opera” oyunu ekibi

En İyi Yardımcı Erkek Ödülü: Ziver Armağan Açıl’ın Atölyesi’nden (Entrikalı Dolap Komedyası) Emre Uzunbabalar

En İyi Yardımcı Kadın Ödülü: Özgür Yalım’ın Atölyesinden (Tartuffe) Simge Tarhan

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ayşegül Sünetçioğlu’nun Atölyesi’nden (Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım) Çağatay Öncü

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Melda Narin Güler’in Atölyesi’nden (Kadınlar da Savaşı Yitirdi) Eylül Hancılar