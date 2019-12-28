Ödüllü gurmenin ilk kitap heyecanı

Epsilon Yayınevi tarafından yayımlanan eserin, House of Brothers’ta düzenlenen tanıtım davetine, Selçuk Erdem, Mustafa Horasan, Beril Ateş ve Begüm Alkoçlar’ın da aralarında bulunduğu tanınmış simalar katıldı. Kitap, İskoçya’da başlayan bir kültürün, tüm dünyaya nasıl yayıldığını ilginç bilgiler eşliğinde aktarıyor.