Oğlu için alışverişte

Yeni sezona ATV ekranlarında merhaba diyen Esra Erol, bu yoğun tempoya rağmen ailesi ile yakından ilgileniyor. Oğlu Ömer'in okula başlayacağını söyleyen başarılı sunucu, "Bugün Ömer için alışverişe geldim. Malum okula başlıyor ve birkaç parça eksiklerimiz vardı. Eksiklerimizi tamamlamak için ben de program sonrası alışverişe çıktım" açıklamasında bulundu.