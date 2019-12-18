18.12.2019 - 07:50 |
Öğrencilerin sevinci
Kral Şakir karakteriyle beğeni toplayan ve Türk animasyonları arasında en fazla izlenen ‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’ filminin yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, Çevre Koleji’nde öğrencilerle buluştu.
Kral Şakir karakteriyle beğeni toplayan ve Türk animasyonları arasında en fazla izlenen ‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’ filminin yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, Çevre Koleji’nde öğrencilerle buluştu. 17’nci Kitap Şenliği kapsamında düzenlenen organizasyon, çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.