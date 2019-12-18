Öğrencilerin sevinci

Kral Şakir karakteriyle beğeni toplayan ve Türk animasyonları arasında en fazla izlenen ‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’ filminin yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, Çevre Koleji’nde öğrencilerle buluştu. 17’nci Kitap Şenliği kapsamında düzenlenen organizasyon, çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.