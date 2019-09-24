Oğuzhan Koç: Harbiye konserinden sonra gaza geldim

Oğuzhan Koç, önceki gün City's AVM'de objektiflere takıldı. Bir cafede kahvaltı yapan şarkıcı, "Harbiye heyecanı hala devam ediyor. Çok keyifli bir konserdi. Bu kadar sevildiğimi, bu kadar dostumun olduğunu, bu kadar dinleyeceğim olduğunu bilmek çok güzel. Yılbaşına kadar konserlerim var. Harbiye konserinden sonra gaza geldim. Harbiye'den aldığım gazla Anadolu'nun da nabzını ölçelim. Ekim ayında çok güzel bir turne olacak" dedi.