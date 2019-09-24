24.09.2019 - 17:41 |
Oğuzhan Koç: Harbiye konserinden sonra gaza geldim
Pop müziğin sevilen seslerinden Oğuzhan Koç, kariyerinin ilk Harbiye konserini iki hafta önce gerçekleştirmişti. Yakışıklı şarkıcı, Harbiye Açıkhava'da verdiği konserin etkisini hala üzerinden atmadığı söyledi.
Oğuzhan Koç, önceki gün City's AVM'de objektiflere takıldı. Bir cafede kahvaltı yapan şarkıcı, "Harbiye heyecanı hala devam ediyor. Çok keyifli bir konserdi. Bu kadar sevildiğimi, bu kadar dostumun olduğunu, bu kadar dinleyeceğim olduğunu bilmek çok güzel. Yılbaşına kadar konserlerim var. Harbiye konserinden sonra gaza geldim. Harbiye'den aldığım gazla Anadolu'nun da nabzını ölçelim. Ekim ayında çok güzel bir turne olacak" dedi.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!